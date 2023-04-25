وول ستريت
أرباح "ماكدونالدز" تنمو 63% إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول
تكاليف إعادة الهيكلة تخفض أرباح الشركة 180 مليون دولار
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جاءت الأرباح الصافية والإيرادات لشركة "ماكدونالدز" أفضل من متوسط توقعات المحللين للربع الأول من العام الجاري رغم ارتفاع التضخم وأسعار المنتجات على قائمة الطعام.
ونمت الأرباح الصافية 63% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول، فيما زادت الإيرادات بنحو 5% على أساس سنوي إلى 5.9 مليار دولار.
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وارتفع المقياس الرئيسي للمبيعات المماثلة بنسبة 13% تقريبًا فوق متوسط التقديرات البالغة 8.2%، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وقالت "McDonald’s"، إن تكاليف إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة خفضت الأرباح بنحو 180 مليون دولار.
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