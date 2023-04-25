"تابعة لـ"الاتصالات السعودية" تستحوذ على أبراج في 3 دول أوروبية بقيمة 1.22 مليار يورو

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن قيام شركة أبراج الاتصالات – "توال"، التابعة لها، ) بتوقيع اتفاقية البيع والشراء (SPA) وذلك للاستحواذ على 3 شركات أبراج من يونايتد غروب في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

وقالت "إس تي سي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الاستحواذ بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة، حيث تبلغ قيمة المنشأة 1.220 مليار يورو وذلك بما يعادل نحو 5 مليارات ريال سعودي (Enterprise Value 100%).

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وأضافت أنه تم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للصفقة مبنياً على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء (SPA) والمتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل.

من خلال هذه الصفقة، ستقوم "توال" بالاستحواذ على إجمالي 6,875 موقع اتصالات عبر الدول الثلاثة، تتضمن 4,821 موقعاً حالياً وتنفيذ 2,054 موقعاً جديداً.

وأبرمت "توال" اتفاقية خدمات رئيسية لمدة 20 عاماً مع يونايتد غروب للحصول على خدمات التأجير على المدى الطويل من توال، بما في ذلك تنفيذ 2,054 موقعاً جديداً.

وسيتم تمويل الصفقة عن طريق قروض بنكية.

وأرجعت "الاتصالات السعودية" أسباب الصفقة إلى دعم خطط "توال" للتوسع في قطاع البنية التحتية من خلال الدخول في أسواق عالمية.

وأوضحت أنه بإضافة 3 دول جديدة إلى نطاق عمل توال الدولي، بالإضافة إلى العمليات الموجودة في باكستان، فسيكون الأثر المالي إيجابياً حيث ستقوم "توال" بشراء كامل حصص الملكية في الكيانات الثلاثة لتصبح شركات تابعة مملوكة 100%، وعليه سيتم توحيد النتائج المالية لتلك الشركات في القوائم المالية لـ"توال" ولاحقاً القوائم المالية لـ "إس تي سي" وذلك عند اكتمال الصفقة.

تخضع اتفاقية البيع والشراء (SPA) الخاصة بالاستحواذ لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها، على - سبيل المثال لا الحصر - تتضمن الصفقة الحصول على موافقة السلطات المعنية في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.