سيارات
"جنرال موتورز" و"سامسونغ" تعتزمان إنشاء مصنع لخلايا البطاريات في أميركا
تتجاوز استثمارات المصنع الجديد 3 مليارات دولار ويبدأ عملياته في 2026
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أعلنت شركتا جنرال موتورز الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية، أنهما تخططان لاستثمار أكثر من 3 مليارات دولار في بناء مصنع جديد لتصنيع خلايا البطاريات في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الثلاثاء.
وقالت الشركتان في بيان إنهما لم تعلنا عن الموقع المقصود للمصنع الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2026.
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تخطط جنرال موتورز وسامسونغ لتشغيل المصنع بشكل مشترك، ومن المتوقع أن ينتج خلايا منشورية وأسطوانية غنية بالنيكل.
المشروع هو رابع مصنع مشترك لخلايا البطاريات لجنرال موتورز. وقد أعلنت الشركة عن ثلاثة مشاريع أخرى مع شركة إل جي إنرجي سولوشن الكورية الجنوبية.
تعهدت جنرال موتورز ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030.
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