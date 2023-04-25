"رتال" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لتطوير 327 وحدة سكنية في جدة

وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية مشروطة مع الشركة الوطنية للإسكان لغرض تطوير 327 وحدة سكنية في مدينة جدة، عبارة عن فلل سكنية ضمن المخطط الرئيسي لمشروع شرق البحيرات بمدنية جدة بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بـ 418.31 مليون ريال شاملة قيمة الأرض.

وذكرت في بيان لـ" تداول السعودية" أنه سيتم تطوير المساحة المخصصة ضمن المخطط الرئيسي لمخطط شرق البحيرات وفقاً للأحكام الواردة في الاتفاقية.

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كما سيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي بالاعتماد على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي.

وقدرت مساحة أراضي المشروع بإجمالي 98.098 ألف مترمربع ضمن المخطط الرئيسي لمشروع شرق البحيرات – جدة.

وقالت إنه تم الدخول في هذه الاتفاقية للاستفادة من موقع وخصائص المخطط الرئيسي لمشروع شرق البحيرات، حيث تهدف شركة رتال للتطوير العمراني إلى تطوير القطع السكنية بالكامل لتوفير فلل سكنية متنوعة المساحات تلبي رغبات واحتياجات عملاء المشروع.

وتوقعت رتال للتطوير أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ.

وذكرت أن مبيعات المشروع سوف تبدأ بعد استكمال إجراءات الحصول على رخصة البيع على الخارطة للمشروع ، ويبدأ تنفيذ المشروع من اليوم التالي لاستلام الأرض من الشركة الوطنية للإسكان فيما تصل مدة الاتفاقية 42 شهرا ميلاديا من تاريخ التوقيع.