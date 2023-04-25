تعيين عبد الكريم النافع رئيسا لشركة موبايلي خلفا لـ"العامودي"

وافق مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2023 بإحداث تغييرات تشكيل المجلس شملت، قبول طلب الدكتور نبيل بن محمد العامودي بعدم الاستمرار في رئاسة مجلس إدارة الشركة نظراً لظروفه الخاصة، مع استمراره كعضو مجلس إدارة مستقل.

ووافق المجلس على تعيين عضو مجلس الإدارة عبد الكريم بن إبراهيم النافع رئيساً لمجلس الإدارة.

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وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" إن تلك القرارات تسري اعتباراً من تاريخ 20 أبريل 2023 وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 30 نوفمبر 2024.