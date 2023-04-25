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"كريدي سويس" يحقق 14.4 مليار دولار أرباحاً في الربع الأول من 2023

أرجع الأرباح الفصلية إلى شطب سندات الشق الأول لرأس المال AT1 بقيمة نحو 18 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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حقق بنك "كريدي سويس" أرباحا قدرها 14.4 مليار دولار، في الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بلغت 482 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجع البنك الأرباح الفصلية، بفضل شطب سندات الشق الأول لرأس المال AT1 بقيمة نحو 18 مليار دولار.

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ومن جانب آخر، أعلن ثاني أكبر بنك في سويسرا عن سحب المودعين أموالا من البنك في الربع الأول تجاوزت 68 مليار دولار.

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وتراجعت الأصول التي يديرها قسم إدارة الثروات في"كريدي سويس"، إلى 502.5 مليار فرنك في نهاية مارس الماضي، مقابل 707 مليارات فرنك عن الفترة المناظرة من عام 2022.

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