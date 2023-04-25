"ملتیبلاي" تستحوذ على حصة 55% في "ميديا 247" بقيمة 184 مليون درهم

وقعت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة ومقرها أبوظبي، اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة "ميديا 247" والتي تعتبر واحدة من الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بما يعادل 184 مليون درهم.

وتشمل أصول "ميديا 247" أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية تتوزع في عدد من المواقع الاستراتيجية ضمن إمارة دبي.

مادة اعلانية

وتقدم الشركة خدمات إدارة الوسائط الإعلامية والطباعة وخدمات المشاريع الخاصة.

وتوفر "ميديا 247" أيضاً الحلول الإعلانية الخاصة بوسائط النقل مثل ملصقات الإعلانات عبر مركبات الأجرة ذات السقف الأحمر التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تعتبر أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، وسيارات الأجرة في مطار دبي.

ويندرج الاستثمار في "ميديا 247" في إطار استراتيجية المجموعة وتوجهها في تنفيذ عمليات الشراء وتحفيز النمو، من خلال الاستحواذ على الشركات والأعمال المربحة وإيجاد الإمكانيات المشتركة والاستثمار في توسعة الموارد، فضلاً عن تعزيز القدرة على النمو والتوسع وتحسين هوامش الأرباح.

وتواصل "مجموعة ملتیبلاي" نشر رأس المال عبر ذراعيها (ملتيبلاي، وملتيبلاي+) حيث تستثمر "ملتيبلاي" في أربعة قطاعات حالية هي التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال، في حين يتطلع الذراع الاستثماري والمحايد للقطاعات "ملتيبلاي+" إلى تحقيق عائدات بأرقام مزدوجة عبر عدد من فئات الأصول المختلفة.

وتخضع إجراءات الانتهاء وإتمام الاتفاقية إلى أحكام وشروط الجهات التنظيمية.