بنوك الإمارات
ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 54% على أساس سنوي
سجلت 1.1 مليار درهم
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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من هذا العام بنسبة 54% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم نحو 299.56 مليون دولار أميركي.
وقال المصرف في بيان، إن الإيرادات تحسنت في الربع الأول بنسبة 45%، لتسجل ملياري درھم، مقارنة مع 1.4 ملیار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
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وعزا البنك زيادة الإيرادات إلى زيادة نسبتها 81% في الدخل من مصادر التمويل إلى 1.4 ملیار درھم، نتیجة النمو في تمويل المتعاملین وارتفاع ھوامش الربح، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
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