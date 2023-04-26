ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 54% على أساس سنوي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من هذا العام بنسبة 54% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم نحو 299.56 مليون دولار أميركي.

وقال المصرف في بيان، إن الإيرادات تحسنت في الربع الأول بنسبة 45%، لتسجل ملياري درھم، مقارنة مع 1.4 ملیار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وعزا البنك زيادة الإيرادات إلى زيادة نسبتها 81% في الدخل من مصادر التمويل إلى 1.4 ملیار درھم، نتیجة النمو في تمويل المتعاملین وارتفاع ھوامش الربح، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.