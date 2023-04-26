اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصرف أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
بنوك الإمارات

ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 54% على أساس سنوي

سجلت 1.1 مليار درهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من هذا العام بنسبة 54% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم نحو 299.56 مليون دولار أميركي.

وقال المصرف في بيان، إن الإيرادات تحسنت في الربع الأول بنسبة 45%، لتسجل ملياري درھم، مقارنة مع 1.4 ملیار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وعزا البنك زيادة الإيرادات إلى زيادة نسبتها 81% في الدخل من مصادر التمويل إلى 1.4 ملیار درھم، نتیجة النمو في تمويل المتعاملین وارتفاع ھوامش الربح، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة: وضعنا خططاً لاستقبال مئات الآلاف من الفارين في السودان الأمم المتحدة: وضعنا خططاً لاستقبال مئات الآلاف من الفارين في السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط