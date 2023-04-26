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الأرباح الفصلية لـ"مايكروسوفت" ترتفع 9% إلى 18.3 مليار دولار
2.45 دولار ربحية سهم الشركة
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سجلت شركة مايكروسوفت أرباحا فصلية فاقت التوقعات، لترتفع بنسبة 9% إلى 18.3 مليار دولار.
وبلغت ربحية السهم 2.45 دولار مقابل توقعات المحللين عند 2.23 دولار.
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ووصلت إيرادات الشركة إلى 53 مليار دولار مقابل توقعات بتحقيق 51 مليار دولار وفقاً لرفينيتيف.
وقالت "مايكروسوفت" إن إيرادتها من منصة أزور وغيرها من خدمات الحوسبة السحابية زادت خلل الربع الأول بنسبة 27% سنويا.
وتجاوزت نتائج "مايكروسوفت" توقعات المحللين مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 5% في التعاملات غير الرسمية بعد انتهاء ساعات التداول.
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