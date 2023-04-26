غوغل
تراجع أرباح "ألفابيت" 9% إلى 15 مليار دولار في الربع الأول
الشركة الأم لـ"غوغل" تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار
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تراجعت أرباح شركة "ألفابيت" الشركة الأم لمحرك البحث "غوغل" بنحو 9% في االربع الأول 2023، لتصل إلى نحو 15 مليار دولار لكنها جاءت أفضل من التوقعات.
وارتفعت إيرادات "ألفابيت" بنسبة 3% إلى 69.8 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة.
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وفي سياق آخر، أعلنت "Alphabet" عن إعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار.
وأضافت أنه سيتم زيادة نفقات الشركة بشكل طفيف هذا العام مقارنة بعام 2022، بعد أن استغنت عن 12 ألف وظيفة في يناير الماضي.
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