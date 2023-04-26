روسيا تصادر أصول شركتي "فورتوم" و"يونيبر" وتهدد بتوسيع القائمة

حذّر الكرملين، اليوم الأربعاء، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي "فورتوم" و"يونيبر".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج".

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ونقلت وكالة "تاس" عن الناطق باسم الكرملين، قوله: إن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الإجراءات المضادة لمصادرة الأصول الروسية يأتي ردا انعكاسيا على مبادرات الدول غير الصديقة بحق الشركات الروسية.

وقال بيسكوف: "يعتبر المرسوم رداً على الإجراءات العدوانية للدول غير الصديقة، التي تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لمصادرة أصول الشركات الروسية في الخارج، وتأتي هذه المبادرة ردا انعكاسيا مماثلا على موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية".