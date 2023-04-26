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سوق السعودية

"أسمنت المدينة" تعلن تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على "أسمنت أم القرى"

أكدت أن التمديد لمدة 6 أشهر إضافية أخرى من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "أسمنت المدينة" عن الاتفاق مع شركة "أسمنت أم القرى" على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة، فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية لمدة 6 أشهر إضافية أخرى من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تمديد المذكرة بهدف استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

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كانت شركة أسمنت المدينة، أعلنت في نوفمبر 2022، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت أم القرى، بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت المدينة على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت أم القرى.

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وقالت "أسمنت المدينة" إنها ستبدأ مع "أسمنت أم القرى" في دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المحتملة.

وأضافت أن مدة المذكرة 6 أشهر مع إمكانية تمديدها، حسب اتفاق الطرفين.

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