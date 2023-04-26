"أمانات" الإماراتية تستكمل الاستحواذ على حصة الأغلبية في "سكون"

أعلنت شركة "أمانات" القابضة الإماراتية، استكمال عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سكون العالمية القابضة "سكون" من خلال الاندماج مع مركز "كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل".

يُنشئ هذا الاندماج أكبر منصة للرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توفير 1000 سرير في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

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وتمت الصفقة من خلال مقايضة أسهم غير نقدية، حيث حصل بعض مساهمي "سكون" على 15% من أسهم أمانات في مركز "كامبريدج للرعاية الطبية" مقابل حصول "أمانات" على أسهم إضافية في "سكون". وعند الانتهاء من عملية الاندماج، ستمتلك "أمانات" نحو 85% من هذا الكيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال رئيس مجلس إدارة "أمانات" حمد الشامسي: "يمثل استكمال اندماج سكون مع مركز كامبريدج معلماً هاماً في استراتيجية أمانات لتحقيق القيمة للمساهمين من خلال إدارة المحافظ النشطة".

وأضاف الشامسي: "أن هذا الاندماج، يضع أمانات في مكانة قوية للاستفادة من فجوة أسرّة الرعاية اللاحقة لحالات الإصابة الحادة في جميع أنحاء السعودية والإمارات".