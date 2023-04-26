"اتصالات المغرب" تحقق 151 مليون دولار أرباحا في الربع الأول من 2023

قالت "اتصالات المغرب"، اليوم الأربعاء، إن أرباح الربع الأول ارتفعت 1.8%، إذ عوضت مكاسب الأسواق الإفريقية النمو البطيء في الداخل.

وأضافت أكبر شركة اتصالات في المغرب في بيان، أن أرباح المساهمين بلغت 1.53 مليار درهم (151 مليون دولار). وارتفعت الإيرادات الموحدة 3.7% إلى 9.09 مليار درهم.

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واتسعت قاعدة عملاء الشركة إلى 75 مليونا بفضل الشركات الإفريقية التابعة لها، حيث تنمو خدمات إنترنت الهاتف المحمول والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بوتيرة أسرع من نظيراتها في المغرب.

وتعمل "اتصالات المغرب" في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.