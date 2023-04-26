"تهامة للإعلان" تطرح أسهمها الجديدة غير المكتتب فيها على مؤسسات استثمارية

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنه تم الاكتتاب بعدد 29.392 مليون سهم تقريبا من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 35 مليون سهم.

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وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 293.92 مليون ريال سعودي، فيما سجلت نسبة تغطية الاكتتاب في الأسهم المطروحة 83.98% من مجمل الأسهم الجديدة.

وذكرت الشركة أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي وستقدم تلك المؤسسات عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل بشرط ألا يقل عن سعر الطرح، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فستخصص الأسهم المتبقية لمتعهد التغطية "شركة الإنماء للاستثمار" والذي سيقوم بالاكتتاب بها وذلك بسعر الطرح.

تبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 5,607,948 سهما من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 30 أبريل الجاري وتستمر إلى الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين بتاريخ 1مايو 2023.

كانت الجمعية العامة غير العادية، قد وافقت على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال، بدلاً من 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 35 مليون سهم.

وتبلغ نسبة التغيير في رأس المال بعد الزيادة 700%، وتكون الزيادة بواقع 7 أسهم لكل سهم. وتبلغ قيمة الطرح لكل سهم 10 ريالات، وتكون القيمة الاسمية للأسهم المطروحة 10 ريالات لكل سهم.