اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أرباح الإمارات دبي الوطني
فرع تابع لبنك الإمارات دبي الوطني
سوق دبي

أرباح "الإمارات دبي الوطني" تتضاعف إلى 6 مليارات درهم في الربع الأول

تراجعت مخصصات البنك 66% إلى 0.5 مليار درهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى أكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6 مليارات درهم في الربع الأول من 2023.

وبحسب البيانات المالية للبنك، على سوق دبي المالي، اليوم الخميس، فإن صافي الربح العائد إلى المساهمين ارتفع بنسبة 119.4% إلى نحو 6.02 مليار درهم، مقابل نحو 2.75 مليار درهم في الربع الأول من 2022.

مادة اعلانية

وبلغ إجمالي الدخل نحو 10.5 مليار درهم، ليسجل مستوى قياسي لأول مرة على الإطلاق، مرتفعاً بنسبة 64% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

استطلاع.. توقع نمو اقتصاد مصر 4% ووصول الجنيه لهذا السعر بنهاية 2023 اقتصاد اقتصاد مصر استطلاع.. توقع نمو اقتصاد مصر 4% ووصول الجنيه لهذا السعر بنهاية 2023

وتراجعت المخصصات بنسبة 66% إلى 0.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي.

وتحسنت جودة الائتمان نتيجة انخفاض معدل القروض المتعثرة بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 5.6%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة نظام البشير خارج سجن كوبر.. لكن أين الرئيس المعزول؟ قادة نظام البشير خارج سجن كوبر.. لكن أين الرئيس المعزول؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط