أرباح "الإمارات دبي الوطني" تتضاعف إلى 6 مليارات درهم في الربع الأول

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى أكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6 مليارات درهم في الربع الأول من 2023.

وبحسب البيانات المالية للبنك، على سوق دبي المالي، اليوم الخميس، فإن صافي الربح العائد إلى المساهمين ارتفع بنسبة 119.4% إلى نحو 6.02 مليار درهم، مقابل نحو 2.75 مليار درهم في الربع الأول من 2022.

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وبلغ إجمالي الدخل نحو 10.5 مليار درهم، ليسجل مستوى قياسي لأول مرة على الإطلاق، مرتفعاً بنسبة 64% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت المخصصات بنسبة 66% إلى 0.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي.

وتحسنت جودة الائتمان نتيجة انخفاض معدل القروض المتعثرة بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 5.6%.