ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك البلاد 14% إلى 560 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 14.2% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 559.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 490.3 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 3.74% في الربع الأول من 2023، مقابل بنحو 539.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقال بنك البلاد في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، جاء نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى.

وأضافت أن ذلك قابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات وتوزيعات الأرباح ومكاسب تحويل عملات أجنبية.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 4%، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء. وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.