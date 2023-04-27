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تراجع أرباح شركة "ميتا" في الربع الأول 24% إلى 5.7 مليار دولار

عائدات "ميتا" ترتفع إلى 28.6 مليار دولار في 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة ميتا في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 24%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليصل إلى 5.7 مليار دولار، ما يعادل 2.2 دولار للسهم.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط التوقعات البالغ دولارين للسهم.

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عزت الشركة تراجع الأرباح إلى استثمار جزء كبير من الموارد المالية في الذكاء الاصطناعي.

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من ناحية أخرى، ارتفعت عائدات "ميتا" في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 3% لتصل إلى 28.6 مليار دولار، وتتوقع الشركة عائدات للربع الثاني تصل إلى 32 مليار دولار وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين.

يذكر أن "ميتا" قامت بتعديل نفقاتها لعام 2023 في محاولة لتوفير نحو ملياري دولار.

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