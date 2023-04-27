هيونداي تخرج من روسيا وتبيع مصانعها هناك

ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، أن شركة "هيونداي موتور" تعتزم الخروج من روسيا وبيع مصانعها هناك لشركة من كازاخستان.

قالت شبكة إم.بي.سي التلفزيونية الكورية الجنوبية، إن المفاوضات لبيع مصانع "هيونداي" في روسيا في مرحلتها النهائية، مضيفة أن شركة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كانت تنتظر الموافقة النهائية من الحكومة الروسية.

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ونقلت الشبكة التلفزيونية عن "هيونداي موتور" قولها "صحيح أن هناك مناقشات جارية بشأن البيع، لكن لم يتقرر شيء".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من شركة "هيونداي موتور".

وفي مارس/آذار، قالت "هيونداي" إنها تراجع "خيارات مختلفة" لعملياتها في روسيا.

وأوقفت مصانع كثيرة في روسيا الإنتاج وسرحت العمال بسبب نقص المعدات عالية التقنية الناجم عن العقوبات ونزوح المصنعين الغربيين منذ غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.

وعلقت "هيونداي" عملياتها في روسيا العام الماضي.

وشركة "هيونداي موتور" مع شركة "كيا" التابعة لها من بين أكبر عشر شركات لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات وتنتج نحو 200 ألف سيارة سنويا في روسيا، أي نحو 4% من قدرتها الإنتاجية العالمية.

وإلى جانب "رينو"، كانت "هيونداي" وشقيقتها "كيا" من بين العلامات التجارية الأكثر مبيعا قبل الحرب. والآن مع انسحاب المنتجين العالميين، تحل العلامات التجارية الصينية محلها في اقتصاد الحرب الروسي.