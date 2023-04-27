"أنابيب السعودية" تربح6.37 مليون ريال فى الربع الأول من العام بتراجع 56 %

حققت شركة السعودية لأنابيب الصلب"أنابيب السعودية"صافي ربح قدره 6.37 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافي ربح بلغ 14.53 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2022 بانخفاض نسبته 56.16 %.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"إن انخفاض صافي الربح يعود لأسباب رئيسية منها انخفاض الربح الإجمالي إلى 23.86 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023 مقارنة بنحو 28.96 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2022م، نتيجة انخفاض حجم المبيعات.

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وسجلت المبيعات في الربع الأول من العام 166.89 مليون ريال سعودي، مقابل 184.08 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي بتراجع نسبته 9.34%.

أشارت إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 8.49 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023م مقارنة بـ 3.80 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى 2.49 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023م مقارنة بـ 0.44 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2022.

وأضافت الشركة كان مقابل هذه التغيرات السلبية تسجيل حصة في ربح الشركة الزميلة (الشركة العالمية للأنابيب) بلغت 3.74 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023 مقابل حصة في خسارة بلغت 0.12 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2022م، وانخفاض صافي مصاريف الزكاة وضريبة الدخل إلى 1.32 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023م مقابل 2.60 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2022.

سجلت أرباح الأنابيب السعودية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قيمة موجبةبلغت 16.58 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023م مقارنة بـ 30.66 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2022.

كما سجلت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا موجبًا بلغ 37.76 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023م مقارنة بتدفق نقدي حر سالب بلغ 61.24 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2022، ونتيجة لذلك، انخفض صافي الدين إلى 106.40 مليون ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 191.46 مليون ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام الماضي.