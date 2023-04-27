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شعار شركة التنمية الغذائية
سوق السعودية

"التنمية الغذائية" السعودية توزع 70 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2022

التوزيعات تعادل 35 % من القيمة الإسمية للسهم

دبي - العربية.نت
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قررت شركة التنمية الغذائية السعودية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية الماضية بقيمة إجمالية 70 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" إن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه بتاريخ 26 أبريل الجاري توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وذكرت أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ 20 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيعات 3.5 ريال،تعادل 35%من القيمة الاسمية للسهم.

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وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

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وطالبت المساهمين بتحديث بياناتهم لدى البنوك لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

تحولت شركة التنمية الغذائية إلى تحقيق صافي ربح نحو 123.33 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، مقابل خسائر نحو 12.36 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت ".

وأظهرت نتائج الشركة، يوم 12 فبراير الماضي عى"تداول السعودية"، تحقيق زيادة في صافي الربح خلال العام 2022 إلى نحو 186.8 مليون ريال مقارنة بنحو 13.6 مليون ريال في 2021، بزيادة 1277.6% .

وقالت "التنمية الغذائية"- آنذاك - إن صافي الربح في 2022، يتضمن صافي الربح مكاسب لمرة واحدة بلغت 101.9 مليون ريال نتيجة للشراكة الإستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية.

كانت "التنمية الغذائية" أعلنت مؤخرا عن استكمال الشراكة الإستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية "تايسون"، حيث استحوذت تايسون على حصة تبلغ 15% في شركة التنمية الزراعية وحصة تبلغ 60% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة.

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