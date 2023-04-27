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تكنولوجيا

"سبوتيفاي" تحقق في مشكلات بعد بلاغات بوجود انقطاع في الخدمة

تقارير تفيد بوجود أكثر من 14 ألف بلاغ عن مشكلات في منصة البث الصوتي

دبي - العربية.نت
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قالت شركة "سبوتيفاي تكنولوجي" اليوم الخميس، إنها تحقق في بعض المشكلات في صفحتها على الويب عقب ورود بلاغات تفيد بأن منصة البث الصوتي متعطلة لدى آلاف المستخدمين.

وأفاد موقع داون ديتكتور بوجود أكثر من 14 ألف بلاغ عن مشكلات في "سبوتيفاي".

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ويتتبع موقع داون ديتكتور حالات انقطاع الخدمة من خلال جمع تقارير حالة الخدمة من عدد من المصادر من بينها المشكلات التي يسجلها المستخدمون على الموقع، وفق رويترز.

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جدير بالذكر أن شركة سبوتيفاي، قالت في 19 أبريل، إن منصتها للبث الصوتي عادت للعمل لدى معظم المستخدمين، وذلك بعد انقطاعها لفترة وجيزة وتأثر عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم.

ولم تفصح الشركة عن عدد المستخدمين المتضررين بالتوقف. ولكن موقع داون ديتكتور‭‬‬ لمراقبة الأعطال أظهر أكثر من 20 ألف واقعة تضرر في الولايات المتحدة و8 آلاف في المملكة المتحدة في ذروة الانقطاع.

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