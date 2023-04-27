"لومي" توقع عقدين لتأجير سيارات لـ"أرامكو"مقابل 471 مليون ريال

وقعت شركة لومي للتأجير إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة عقدين مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بقيمة 471.185 مليون ريال سعودي.

وقالت مجموعة سيرا القابضة في بيان لـ"تداول السعودية" إن شركة لومي للتأجير "لومي"، إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%،وقعت عقدي خدمات تأجير 3003 سيارات مع شركة الزيت العربية السعودية"أرامكو السعودية".

مادة اعلانية

وذكرت "سيرا القابضة" أن مدة العقدين من 3 إلى 5 سنوات، وتاريخ التوقيع وتاريخ توقيعه 26 أبريل 2023، وسيتم تسليم المركبات لشركة أرامكو السعودية خلال الفترة الممتدة من مايو 2023 إلى نوفمبر 2023.

وأوضحت أن هذه العقود تأتي ضمن إستراتيجية النمو لشركة لومي والتي تعتمد على عدة ركائز أهمها تعزيز نمو الأصول التشغيلية وتدفق الإيرادات المستقبلية من خلال إبرام عقود التأجير طويلة الأجل وتقديم خدماتها المتميزة لعملائها من الشركات والجهات الحكومية وبأسعار تنافسية لتلبية حجم احتياجاتهم من التأجير طويل الأجل.

وتوقعت أن تساهم هذه الخطوة في زيادة مبيعات وأرباح لومي في السنوات القادمة مما سينعكس بشكل إيجابي على إيراداتها ومسيرة نموّها.

وأشارت إلى أن هذه العقود سيكون أثراً إيجابيًا على القوائم المالية خلال فترة العقود ابتداء من الربع الرابع من عام 2023.