23 % تراجعا بأرباح بنك أبوظبي الأول لتسجل 3.9 مليار درهم في الربع الأول من العام

سجل صافي ربح مجموعة بنك أبوظبي الأول العائد لحاملي الأسهم 3.93 مليار درهم في الربع الأول من هذا العام مقابل 5.12 مليار درهم في الربع المماثل من عام 2022 بتراجع نسبته 23%.

ووفقا لبيان أصدره البنك سجلت إيرادات صافي الفوائد للربع الأول 4.27 مليار درهم مقابل 2.86 مليار درهم في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وبلغت الإيرادات التشغيلية 6.73 مليار درهم مقابل 4.46 مليار درهم قبل عام.

وسجل صافي مخصصات انخفاض القيمة للربع الأول من العام الجاري 798.2 مليون درهم مقابل 457.4 مليون درهم قبل عام.

ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى تضمن نتائج الربع المقابل من عام 2022 أرباحا غير متكررة نتيجة استبعاد حصة في شركة تابعة وربح القيمة العادلة من الحصة المحتفظ بها للبيع بقيمة 2.8 مليار درهم.