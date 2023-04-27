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بنوك السعودية

نمو أرباح البنك العربي الوطني الفصلية 64% لتتجاوز مليار ريال

رغم زيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 92 %

دبي - العربية.نت
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حقق البنك العربي الوطني صافي ربح بعد الزكاة والضرائب ،1.07 مليار ريال سعودي في وفقا للنتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 64%، مقابل 651 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح في بيان لـ "تداول السعودية" أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات بلغ 2.82 مليار ريال في الربع الأول من العام مقابل 1.33 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي بنمو نسبته 111.8% .

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وسجل إجمالي ودائع العملاء بنهاية الربع الأول من العام 155.25 مليار ريال مقابل 184.13 مليار ريال فى الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو نسبته 4.8%.

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وبلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى 298 مليون ريال مقابل 155 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة نسبتها 92.3% تقريبا.

ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 59.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وذكر البنك أن الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة والضرائب يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وتوزيعات أرباح مع انخفاض إيجار ومصاريف مباني.

وأشار إلي ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء مع انخفاض صافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل المتاجرة.

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