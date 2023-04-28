تعيينات جديدة بالقيادة العليا لبنك "HSBC" لتسريع النمو في المنطقة
تعيين محمد المرزوقي رئيسا تنفيذيا لـ" HSBC" الإمارات
عين بنك "إتش إس بي سي" عبد الفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك "HSBC" الشرق الأوسط كما عين محمد المرزوقي خلفاً له في منصب الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" الإمارات وذلك اعتبارا من الأول من مايو المقبل.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة ضمن خطة البنك لتسريع نمو أعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وكان عبد الفتاح شرف قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك "HSBC" الإمارات لمدة 13 عاما، إلى جانب توليه منصب رئيس إدارة الأعمال الدولية منذ عام 2017.
فيما كان محمد المرزوقي قد انضم لـ "HSBC" الإمارات في عام 2002، حيث تولى مسؤوليات عدة أبرزها العمل في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وكذلك في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وصولا إلى توليه منصبه الأخير كرئيس للخدمات المصرفية العالمية.
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