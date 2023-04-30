اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة الكويت

أرباح "بيتك" الكويتي تقفز 133.2% إلى 162 مليون دينار في الربع الأول

ذكر أن إجمالي الإيرادات التشغيلية زاد 66.2% إلى 379.1 مليون دينار في الربع الأول

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من 2023 بنسبة 133.2% على أساس سنوي.

وقال "بيتك" في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن صافي أرباحه بلغ 162 مليون دينار (533.8 مليون دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023 مقارنة مع بأرباح بلغت 69.5 مليون دينار في الربع المقارن من العام السابق.

مادة اعلانية

وأضاف أن إجمالي الإيرادات التشغيلية زاد 66.2% إلى نحو 379.1 مليون دينار في الربع الأول، مقارنة بنحو 228.1 مليون دينار في الربع الأول من 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات من كارثة صحية نتيجة نقص الأدوية في الخرطوم تحذيرات من كارثة صحية نتيجة نقص الأدوية في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط