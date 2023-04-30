أرباح "بيتك" الكويتي تقفز 133.2% إلى 162 مليون دينار في الربع الأول

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من 2023 بنسبة 133.2% على أساس سنوي.

وقال "بيتك" في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن صافي أرباحه بلغ 162 مليون دينار (533.8 مليون دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023 مقارنة مع بأرباح بلغت 69.5 مليون دينار في الربع المقارن من العام السابق.

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وأضاف أن إجمالي الإيرادات التشغيلية زاد 66.2% إلى نحو 379.1 مليون دينار في الربع الأول، مقارنة بنحو 228.1 مليون دينار في الربع الأول من 2022.