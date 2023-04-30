البنك الأهلي الكويتي يقبل استقالة رئيسه التنفيذي

أعلن البنك الأهلي الكويتي، اليوم الأحد، قبول استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة جورجس ريتشاني اعتبارا من يوم الخميس 27 أبريل/نيسان.

جاء ذلك في بيان على موقع بورصة الكويت دون مزيد من التفاصيل.

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ووافق البنك الأهلي في يونيو/حزيران على بدء الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ محتملة مع بنك الخليج الكويتي، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تأسس البنك الأهلي الكويتي في 1967، وأُدرج في بورصة الكويت في 1984، ويبلغ رأسماله المدفوع 178.5 مليون دينار، بينما تأسس بنك الخليج في 1960، وأُدرج في بورصة الكويت في 1984، ويبلغ رأسماله المدفوع 320 مليون دينار.

ولم يذكر بيان اليوم ما إذا كان للصفقة المحتملة مع بنك الخليج صلة بقرار الاستقالة أم لا.