العراق يفوز في دعوى قضائية ضد "كورك للاتصالات" وتلزمها بدفع 800 مليون دولار

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الأحد، أنها ربحت النزاع القضائي أمام شركة "كورك للاتصالات" وستلزمها بدفع نحو 800 مليون دولار لخزينة الدولة.

وتمكنت الهيئة من حسم ملف النزاع القضائي مع شركة "كورك تليكوم"، وإلزامها بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار لصالح الدولة العراقية كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة من قبل الشركة وغيرها من المستحقات والمتعثرة بدفعها منذ سنوات.

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وستلجأ الهيئة إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية "أجيليتي" الكويتية، أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في مركز دبي المالي العالمي، أمرت شركة كورك تيليكوم بسداد تعويض مادي لصالح شركتي إنترناشونال هولدينغ" وتيليكوم العراق التابعة لشركة أجيليتي بقيمة 1.6 مليار دولار.

حيث ستحصل شركة "إنترناشونال هولدينغ - INTERNATIONAL HOLDING "وهي شركة زملية لأجيليتي على 1.3 مليار دولار فيما ستحصل تيليكوم العراق على 319 مليون دولار.

وكانت القضية تتهم كورك تيليكوم بالاحتيال والغش ما أدى إلى مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق وشركة إنترناشيونال هولدينغ بقيمة 810 ملايين دولار في شركة كورك تليكوم.