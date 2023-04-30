"بدجت السعودية" تنهي توقيع اتفاقية استحواذ بقيمة 126.4 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" الانتهاء من توقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية أن مبلغ الاستحواذ استند إلى التقييم المالي حيث بلغت قيمة الحصة المستحوذ عليها 126.4 مليون ريال.

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وكانت "بدجت السعودية"، قد أعلنت في مارس الماضي توقيع إحدى شركاتها التابعة مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 70% من حصص شركة التنمية لما وراء البحار القابضة في شركاتها التابعة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت

وذكرت الشركة أن نسبة الإنجاز المتحقق 93.3%.