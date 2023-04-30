سوق السعودية
"بدجت السعودية" تنهي توقيع اتفاقية استحواذ بقيمة 126.4 مليون ريال
نسبة الإنجاز المتحقق 93.3%
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" الانتهاء من توقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في المملكة العربية السعودية.
وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية أن مبلغ الاستحواذ استند إلى التقييم المالي حيث بلغت قيمة الحصة المستحوذ عليها 126.4 مليون ريال.
مادة اعلانية
وكانت "بدجت السعودية"، قد أعلنت في مارس الماضي توقيع إحدى شركاتها التابعة مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 70% من حصص شركة التنمية لما وراء البحار القابضة في شركاتها التابعة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت
وذكرت الشركة أن نسبة الإنجاز المتحقق 93.3%.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"موبي للصناعة" السعودية توصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريالستناقش الجمعية العمومية إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي أسواق المال
-
السعودية.. تأهيل 106 شركات لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآتبهدف المساهمة في تنويع مصادر الطاقة طاقة
-
السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء مصرف فيرست ريبابليكالسلطات سمحت لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد من معلومات المصرف المالية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية