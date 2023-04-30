سوق السعودية
"تدوير الأهلية" تعلن تشغيل خط جديد لإنتاج الحديد بطاقة 120 ألف طن سنوياً
الخط الجديد يسهم في نمو الإيرادات بقيمة 100 مليون ريال خلال 2023
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100% حجم الخط
أعلنت شركة "تدوير البيئة الأهلية" عن تشغيل الخط الخاص لإنتاج الحديد وذلك في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات العملاء.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذا الخط يعتبر إحدى المشاريع الجديدة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للتوسع في إنتاج مختلف أنواع المعادن بما يدعم الاقتصاد الدائري.
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وأضافت أن الطاقة الإنتاجية للخط الجديد تبلغ 120 ألف طن سنوياً، والذي يتعبر إضافة هامة لقدرات الشركة الإنتاجية، والذي سيسهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في قطاع إعادة التدوير.
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وتوقعت الشركة أن يسهم الخط الجديد في نمو إيرادات الشركة بقيمة 100 مليون ريال خلال العام 2023م، وبقيمة 160 مليون ريال سنوياً لما يليها من السنوات.
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