أرباح "البوتاس الأردنية" تسجل 161 مليون دولار في الربع الأول 2023

كشفت شركة البوتاس العربية الأردنية، تحقيق 114 مليون دينار (160.8 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول من العام 2023.

وقالت الشركة إن صافي إيراداتها من عمليات تصنيع البوتاس بلغ نحو 221 مليون دينار، فيما بلغ الربح التشغيلي لذات الفترة من العام الحالي قرابة 118 مليون دينار.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، شحادة أبو هديب، أنه بالرغم من التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسمدة العالمية نتيجة الحرب في أوروبا وتداعياتها على مختلف دول العالم على الصعد الاقتصادية واللوجستية وتأثيراتها على حركـة التجـارة العالميـة الخاصـة بالأسمدة، فإن شركة "البوتاس العربية" حافظت على مستويات متميزة من الإنتاجية والربحية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وأشار إلى أن حصة الشركة من أرباح استثماراتها في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة بلغت حوالي 27 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مما انعكس إيجاباً على النتائج المالية الإجمالية لـ "البوتاس العربية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، معن النسور، إن كميات إنتاج الشركة من مادة "البوتاس" ارتفعت مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى 726 ألف طن، فيما تمكنت الشركة من تخفيض متوسط كلفة الإنتاج بنسبة 17% للطن الواحد.

وأوضح أن الكلف التقديرية للمشاريع التوسعية للشركة ستتجاوز على مدار السنوات الخمس المقبلة ما قيمته 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار).