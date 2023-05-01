أرباح "السعودي للاستثمار" ترتفع 43% إلى 409 ملايين ريال في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي للاستثمار "استثمار"، ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من العام 2023 بنسبة 42.5% إلى 408.9 مليون ريال، مقابل 287 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن نمو الأرباح جاء بدعم ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 33.8% والذي نتج بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ومكاسب من استبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.

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وبلغ إجمالي دخل العمليات نحو 959.6 مليون ريال في الربع الأول، من 717.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار البنك إلى أن ذلك قابله انخفاض في دخل أتعاب خدمات بنكية.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 31.3% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين واستهلاك وإطفاء، قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني.

كانت ربحية السهم عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 و2022، 0.39 و0.27 ريال سعودي على التوالي، والتي تم احتسابها بتقسيم صافي الربح المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 1.000 مليون سهم والتي تمثل متوسط الأسهم المُصدرة والقائمة.

تم تعديل متوسط الأسهم القائمة بأثر رجعي للفترة السابقة ليعكس تأثير التغييرات في عدد الأسهم بسبب أسهم المنحة المُصدرة.