ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي 11.6% إلى 5 مليارات ريال في الربع الأول
البنك أرجعها إلى الزيادة في دخل العمليات
أعلن البنك الأهلي السعودي عن النتائج المالية المنتهية في 31 مارس 2023، محققا ارتفاعا في الأرباح بنحو 11.55% إلى 5.02 مليار ريال، مقارنة بأرباح قدرها 4.5 مليار ريال سجلها البنك بالفترة نفسها من العام 2022.
وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن سبب ارتفاع الأرباح في الربع الأول على أساس سنوي، يعود إلى ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 12% ليصل إلى 5 مليارات ريال بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات.
وارتفع اجمالي دخل العمليات في الربع الأول من 2023 بنسبة 8% ليصل إلى 8.7 مليار ريال نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من العمولات الخاصة/التمويل والاستثمارات بسبب زيادة هامش الربح إضافة إلى التوسع في المحافظ التمويلية والاستثمارات.
وأشار البنك إلى أن استقرار إجمالي مصاريف العمليات قبل صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة أدى إلى تحسن نسبة مصاريف العمليات إلى دخلها.
وذكر أن صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الأول من 2023 بلغ 493 مليون ريال، مقابل 386 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 28%.
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