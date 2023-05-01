استحواذ جهة تنظيمية في كاليفورنيا على "فيرست ريبابليك".. "جي بي مورغان" مشترٍ محتمل

وضعت السلطات المالية الأميركية يدها على مصرف فيرست ريبابليك ومقره كاليفورنيا، وسيستحوذ عليه مصرف "جي بي مورغان"، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة الحكومية للقطاع الاثنين عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر.

وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية في بيان: "لحماية المودعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورغان تشيس وناشونال اسوسييشن وكولومبوس وأوهايو لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك".

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وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا إن جي بي مورغان سيحمي "جميع الودائع بما في ذلك تلك غير المضمونة وأغلبية الأصول"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وفشل مصرف "فيرست ريبابليك" في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية وكشف الأسبوع الماضي أنه خسر أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع الأول من العام، مما أدى إلى هبوط أسهمه.

وتدخلت الحكومة الفدرالية مع الوكالة المسؤولة عن ضمان الودائع المصرفية، وتواصلت وزارة الخزانة الأميركية مع 6 مصارف للتحقق من مدى اهتمامها بشراء أصول "فيرست ريبابليك".

وعينت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع جهة استلام لـ"فيرست ريبابليك"، وقالت إنها قبلت عرضا من بنك "جيه.بي مورغان تشيس" وغيره لضمان جميع الودائع.

وكانت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، ذكرت أن مجموعة "PNC" للخدمات المالية وبنك جي بي مورغان تشيس قد قدما عرضين نهائيين إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع للاستحواذ على "فيرست ريبابليك".

وتضمنت صفقة بنك "جيه بي مورغان" بالاستحواذ على "First Republic" الحصول على 104 مليارات دولار ودائع و شراء 229 مليار دولار أصول، بينما ستتكبّد المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع خسائر بـ13 مليار دولار.

تأتي صفقة "فيرست ريبابليك" بعد أقل من شهرين من انهيار "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" بنك وسط حملة سحب المودعين لأموالهم من البنوك المتعثرة، علما أن إجمالي أصول "فيرست ريبابليك" تبلغ 233 مليار دولار بنهاية الربع الأول.