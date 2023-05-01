انخفاض الأسعار يهبط بأرباح "سابك للمغذيات" 61% في الربع الأول

كشفت البيانات المالية لشركة سابك للمغذيات الزراعية، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول من 2023 بنسبة 60.96% إلى 981 مليون ريال، مقابل 2.513 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب هبوط الأرباح يرجع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمتوسط انخفاض نسبته 40%.

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وهبط إجمالي المبيعات إلى 2.76 مليار ريال في الربع الأول، من 4.657 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وأشارت الشركة إلى أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 17.007 مليار ريال، مقابل 18.130 مليار في الربع الأول من 2022.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 966 مليون ريال، قياسا على 2.579 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وكانت الشركة سجلت ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 91.98% في العام 2022، إلى نحو 10.04 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 5.23 مليار ريال في 2021.

أرجعت "سابك للمغذيات"، زيادة الأرباح السنوية إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة.