"إكسترا" السعودية توقف خططها التوسعية في السوق المصرية

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، عن قرار مجلس الإدارة الصادر بوقف خطط الشركة التوسعية في مصر.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ذلك القرار جاء بعد دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر.

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وأوضحت الشركة أن الأثر المالي السلبي المتوقع لوقف خططها التوسعية في مصر يبلغ حوالي 38 مليون ريال، وسيتم الإعلان لاحقاً لإيضاح أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

وفي ديسمبر 2021، كشفت الشركة أنها تستهدف الاستحواذ على 10% من سوق الإلكترونيات في مصر كحد أدنى خلال الخمس سنوات المقبلة.