سوق السعودية
"إكسترا" السعودية توقف خططها التوسعية في السوق المصرية
القرار جاء بعد دراسة جدوى استمرارية الشركة في مصر
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، عن قرار مجلس الإدارة الصادر بوقف خطط الشركة التوسعية في مصر.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ذلك القرار جاء بعد دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر.
مادة اعلانية
وأوضحت الشركة أن الأثر المالي السلبي المتوقع لوقف خططها التوسعية في مصر يبلغ حوالي 38 مليون ريال، وسيتم الإعلان لاحقاً لإيضاح أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.
وفي ديسمبر 2021، كشفت الشركة أنها تستهدف الاستحواذ على 10% من سوق الإلكترونيات في مصر كحد أدنى خلال الخمس سنوات المقبلة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرباح "السعودي للاستثمار" ترتفع 43% إلى 409 ملايين ريال في الربع الأولنمو الأرباح جاء بدعم ارتفاع إجمالي دخل العمليات شركات
-
مصر.. أزمة الدولار تضغط بشدة وتهوي بمبيعات السيارات 72%مبيعات الشاحنات في مصر ترتفع بنحو الثلث خلال مارس قصص اقتصادية
-
مؤسسة النفط الليبية تغلق مجمع "مليتة الصناعي" 3 أسابيع لإجراء أعمال صيانةبحث إمكانية تأمين كميات إضافية من الغاز عبر خط "103-حقل الساحل" طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية