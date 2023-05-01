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شركة الرياض للتعمير
شركة الرياض للتعمير
سوق السعودية

"الرياض للتعمير" توزع 2.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

بإجمالي 44.44 مليون ريال وبواقع 25 هللة للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الرياض للتعمير على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بمبلغ 44.44 مليون ريال سعودي تقريبا بواقع 25 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 18مايو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الجمعية العامة للشركة وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

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كما وافقت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2022 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه الفترة.

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وأقر المساهمون تعيين شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023، والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابها.

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