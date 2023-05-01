"رؤوم التجارية" توزع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة رؤوم التجارية التي عقدت أمس 30 أبريل 2023 عن طريق وسائل التقنية الحديثة – عن بعد - على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2022م بقيمة 6.25 مليون ريال بواقع ريال واحد لكل سهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 30 أبريل 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علما بأن تاريخ توزيع الأرباح في محافظ المستثمرين 9 مايو الجاري.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

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وأقرت الجمعية تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م والربع الأول والثاني من عام 2024م وتحديد أتعابه.

وارتفع صافي أرباح شركة "رؤوم التجارية" بنسبة 23.55% في 2022، إلى نحو 30.74 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 24.88 مليون ريال في 2021.