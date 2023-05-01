اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ستاندرد أند بورز
ستاندرد آند بورز
بنوك مصر

"ستاندرد آند بورز" تخفض نظرتها المستقبلية لأكبر 3 بنوك مصرية

يأتي ذلك بعد أسبوع من تخفيض النظرة المستقبلية لمصر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لأكبر 3 بنوك مصرية هي البنك "الأهلي المصري"، وبنك "مصر"، والبنك "التجاري الدولي" من "مستقرة" إلى "سلبية".

يأتي ذلك بعد أسبوع من تخفيض نظرتها المستقبلية لآفاق الدين السيادي المصري من مستقرة إلى سلبية.

مادة اعلانية

وأبقت الوكالة، في تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية لمصر عند درجة B/B.

تراجع أسعار السندات المصرية بعد خفض "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية أسواق المال اقتصاد مصر تراجع أسعار السندات المصرية بعد خفض "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

ولفتت الوكالة في تقريرها أن احتمالية تخفيض التصنيف في الـ 12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.

وشددت "ستاندرد آند بورز" على ضرورة أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التصخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

ومن جانب آخر تركت الوكالة احتمال مراجعة التوقعات إلى مستقرة في حالة ظهور وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية.

وتابعت الوكالة بأن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة، وأعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ما قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.

وتشير توقعات "ستاندر آند بورز" بأن يبلغ متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة مستويات 4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دارفور قد تدفع ثمن اشتباكات الخرطوم.. كيف؟ دارفور قد تدفع ثمن اشتباكات الخرطوم.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط