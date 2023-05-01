"مصرف الإنماء" يوزع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من عام 2022

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الإنماء على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022، بمبلغ 898.095 مليون ريال بواقع نصف ريال للسهم الواحد.

وذكر المصرف في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن الأرباح المزمع توزيعها تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وتكون الأحقية فيها للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ الموافق 11 مايو 2023.

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ووافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وأقرت الجمعية تعيين مراجعي حسابات خارجيين هما شركة إرنست ويونغ، وشركة كي بي إم جي للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024 ،وتحديد أتعابهما.