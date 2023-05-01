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نفوذ للمنتجات الغذائية
نفوذ للمنتجات الغذائية
سوق السعودية

"نفوذ للمنتجات الغذائية" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية للسهم

من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن قراره بتاريخ 30 أبريل 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 عشرة ريالات للسهم إلى واحد ريال للسهم.

وأضافت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن عدد أسهم الشركة سيصبح بعد عملية التجزئة 24 مليون سهم بدلا من 2.4 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة.

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وفي 28 ديسمبر الماضي أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة نفوذ للمنتجات الغذائية "نفوذ الغذائية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 288 ألف سهم عادي تمثل 12% من أسهم الشركة.

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وقالت "يقين المالية" في بيان على "تداول السعودية"، آنذاك، إن سعر الطرح بلغ 150 ريال للسهم، وبلغت نسبة التغطية 342.69% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، حتى يوم الخميس 22 ديسمبر 2022.

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