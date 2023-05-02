أحد أكبر منتجي السيارات عالميا يدرس إنشاء مصنع في مصر
"تويوتا" اليابانية تخطط لبناء مصنعين للسيارات في قارة أفريقيا
تدرس شركة "تويوتا" اليابانية بناء مصنعين للسيارات في قارة أفريقيا، ومصر واحدة من الدول المفضلة لاستضافة أحد المصنعين.
وتصل الطاقة الإنتاجية لكل مصنع 100 ألف سيارة سنويا، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
ووفق بيان، قال رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس شركة "تويوتا تسوشو" لصناعة السيارات، جون كاروبي، إن شركة "تويوتا تسوشو" تسعى لتحقيق نهضة بصناعة السيارات بالسوق الأفريقي، حيث ستقوم الشركة بإقامة مصنعين داخل القارة، بطاقة إنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا لكل منهما، بالإضافة إلى مصانعها المتواجدة في عدد من دول القارة.
وأشار "كاروبي"، إلى أن مصر من الدول المُفضلة لإنشاء أحد المصنعين، لثلاثة أسباب، أولها إنشاء المصانع المُغذية لصناعة السيارات، مثل مصنع ضفائر السيارات، والسبب الثاني تواجد الأيدي العاملة المؤهلة، حيث ستقوم شركة "تويوتا تسوشو" بالاعتماد على الخبرات المحلية بعد وقت محدود من التدريب والتأهيل على أيدي الخبراء اليابانيين.
وتهدف الشركة إلى إعداد خبراء مصريين في صناعة السيارات وإعادة الخبراء اليابانيين إلى بلادهم، وثالث الأسباب هو كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، ما يعني أن مصر خطت الخطوات الأساسية لتوطين صناعة السيارات في مصر.
وتعمل شركة "تويوتا تسوشو" منذ أكثر من 40 سنة في مصر، وهي من أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية.
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