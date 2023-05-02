ارتفاع أرباح "مصرف الإنماء" 17.6% إلى 970 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح "مصرف الإنماء" بنسبة 17.61% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 969.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 824.7 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الأرباح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، تعود إلى نمو صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 20.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من العمليات الأخرى.

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وأضاف مصرف الإنماء أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 24.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي ربح المصرف خلال الفترة بنسبة 12.74%، مقابل أرباح بلغت 860.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.