ارتفاع أرباح بنك الرياض 30.1% إلى 2.02 مليار ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 30.1% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 2.02 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.55 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح البنك بنسبة 0.41% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 2.03 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

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وفي بيان على "تداول السعودية" أرجع البنك ارتفاع صافي الربح على أساس سنوي، بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وبلغ إجمالي ربح العمليات نحو 4.036 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقابل نحو 3.102 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، بارتفاع 30.14%.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وتوزيعات الأرباح.

وأشار البنك إلى أن الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات جاء نتيجة لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئيا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.