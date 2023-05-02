تراجع أرباح "النايفات للتمويل" 34.5% إلى 32.45 مليون ريال في الربع الأول من 2023

تراجع صافي أرباح شركة "النايفات للتمويل" في الربع الأول من 2023، بنسبة 34.47% إلى نحو 32.45 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 49.52 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض صافي الربح بالربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في تكلفة التمويل المرتبطة بمعدل الفائدة (سايبور) بالإضافة الى زيادة مخصصات انخفاض قيمة الخسائر الإئتمانية المتوقعة.

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وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 10.23% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 36.15 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.