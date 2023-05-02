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According to sources, the head of Morgan Stanley Inc’s Qatar business has resigned to join the investment banking arm of unlisted local lender Barwa Bank. (Reuters)
مورغان ستانلي (رويترز)
وظائف

"مورغان ستانلي" يدرس عمليات تسريح جديدة تشمل 3 آلاف وظيفة

سيتم استبعاد المستشارين الماليين وموظفي إدارة "الدعم"

دبي - العربية.نت
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وسط انخفاض عمليات الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الاندماج هذا العام بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي في أميركا، تلجأ البنوك وشركات الاستشارة في البلاد إلى تقليص الوظائف في الأسابيع الأخيرة بهدف خفض التكاليف.

أحدث تلك الشركات هو بنك مورغان ستانلي والذي يسعى لإلغاء ما يقرب من 3000 وظيفة بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، وفقًا لشخص مطلع على الأمر لشبكة "CNBC" الأميركية.

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ويعادل الخفض المرتقب ما يقرب من 5% من القوى العاملة في "مورغان ستانلي" بعد استبعاد المستشارين الماليين وموظفي إدارة "الدعم" الذين لا يشملهم القرار.

وكانت "بلومبرغ" قد أشارت سابقا إلى خطط البنك، حيث قالت إنه من المتوقع أن تشمل عمليات التسريح موظفي إدارة التداول.

وتأتي خطط "مورغان ستانلي" بعد خفضه حوالي 2% من قوته العاملة في ديسمبر/كانون الأول.

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