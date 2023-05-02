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المعمر لأنظمة المعلومات
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"أم آي إس" توقع اتفاقيتين مع "نيوم" بـ32.5 مليون ريال

مدة العقدين تصل إلى 36 شهرًا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "أم آي إس" اتفاقيتين إطاريتين ﻣﻊ "نيوم" بقيمة إجمالية 32.5 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "المعمر" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الاتفاقية الأولى تبلغ 14.91 مليون ريال وتتضمن خدمات إدارة الموارد الفنية والشبكات "IT SMP".

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وذكرت الشركة أن الاتفاقية الثانية كانت بقيمة 17.6 مليون ريال وتشمل خدمات عمليات تشغيل "IT SMP" وتقديم خدمات توفير القوى العاملة.

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وأفادت الشركة بأن مدة العقدين تصل إلى 36 شهرًا، فيما سينعكس الأثر المالي لهما في الفترة من الربع الثاني من العام 2023 حتى الربع الأول من العام 2026.

وتابعت الشركة: "لا توجد أطراف ذات علاقة، والقيمة الإجمالية للاتفاقيتين قابلة للزيادة في حال ارتأت نيوم تمديدهما لعامين إضافيين".

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