"بي بي" تربح 5 مليارات دولار في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة بريتش بتروليم "بي بي" البريطانية العملاقة أرباحا فصلية ربع سنوية قوية، اليوم الثلاثاء، بالرغم من تراجع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بعد حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت الشركة ومقرها لندن، إنها حققت مكاسب بقيمة 5 مليارات دولار من أرباح تكلفة الاستبدال في أول ثلاثة شهور من العام الحالي، بارتفاع عن 4.8 مليارات دولار في الربع الذي سبقه. ويستثنى من ذلك عناصر المرة الواحدة والتغيرات في قيمة المخزونات.

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وأضافت الشركة أن تقرير الأرباح "يعكس نتيجة استثنائية لتسويق وتداول الغاز ونتيجة قوية للغاية لتداول النفط".

وصرح رئيس الشركة التنفيذي برنارد لوني في بيان: "كان هذا ربعا بأداء قوي وتحقيق استراتيجي للنتائج".

أعلنت شركات النفط حول العالم أرباحا وفيرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 والذي رفع أسعار الطاقة بشكل حاد وقيد بعض إمدادات موسكو.

الأرباح الكبيرة التي تسفر عن رواتب ضخمة لرؤساء شركات الطاقة أثارت مطالب بأن تبذل الشركات المزيد لحماية المستهلكين الذين طحنتهم فواتير الطاقة الباهظة.

كانت الأرباح الأخيرة أقل من 6.2 مليارات دولار أعلنت عنها "بي بي" في الربع الأول من 2022 لكنها ما زالت أكبر من توقعات المحللين بالرغم من تراجع الأسعار.

وذكرت الشركة أنها تتوقع أن يستمر الطلب على النفط "مرتفعا" في الربع الثاني بسبب قرار صدر مؤخرا من دول "أوبك+" لتقييد الإنتاج، بالإضافة إلى تزايد الطلب الصيني.

تعرضت الشركة أيضا لانتقادات مؤخرا لتراجعها عن أهداف المناخ فيما تخطط لضخ مزيد من الغاز والنفط بنهاية العقد مقارنة بالتوقعات السابقة.

كانت شركات نفط منافسة قد نشرت أيضا نتائج مالية مفاجئة في الأسابيع الأخيرة. فقد حققت إكسون موبيل رقما قياسيا للأرباح بلغ 11.4 مليار دولار في الربع الأول، وحققت شيفرون 6.6 مليارات دولار.

وقالت أرامكو السعودية في مارس/آذار إنها حققت 161 مليار دولار في 2022، وهو أعلى ربح سنوي سجلته شركة مدرجة في البورصة على الإطلاق.