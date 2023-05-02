"سامسونغ" تحظر على موظفيها استخدام "شات جي بي تي"

حظرت شركة سامسونغ إليكترونيكس على موظفيها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة مثل برنامج "شات جي بي تي"، بعد اكتشاف أن موظفين لديها قاموا بتحميل بيانات حساسة عبر البرنامج ، وأخطرت الشركة موظفي أحد أكبر أقسامها أمس الإثنين بالسياسة الجديدة.

وقالت المذكرة إن الشركة تشعر بالقلق من أن البيانات التي يتم إرسالها إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل "غوغل بارد" و "بينغ" يتم تخزينها على خوادم خارجية، مما يجعل من الصعب استردادها وحذفها، وقد ينتهي الأمر بتسريبها لمستخدمين آخرين.

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وأجرت الشركة استطلاعا الشهر الماضي حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخليا، وقالت إن 65% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مثل هذه الخدمات يشكل خطرا أمنيا بحسب وكالة"بلومبرغ".

وسرب مهندسون في سامسونغ، عن طريق الخطأ، أحد الأكواد الخاصة بمصدر داخلي من خلال تحميله على "شات جي بي تي"، ولم تتضح طبيعة البيانات الحساسة، وأكد ممثل شركة سامسونغ أنه تم إرسال مذكرة تحظر استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأسبوع الماضي.

وقالت سامسونغ للموظفين"يتزايد الاهتمام بمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي داخليا وخارجيا... وبينما يركز هذا الاهتمام على فائدة وكفاءة هذه المنصات، هناك أيضا مخاوف متزايدة بشأن المخاطر الأمنية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي التوليدي".